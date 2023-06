Ahrtal Mann zwei Jahre nach Flutkatastrophe für tot erklärt

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren zudem Hunderte Menschen verletzt worden.

Die Katastrophe hatte auch politischen Wirbel ausgelöst, wegen seiner Rolle bei der Flut musste etwa Innenminister Roger Lewentz in Rheinland-Pfalz seinen Posten räumen.

Unterdessen leisten Freiwillige weiterhin Aufbauarbeit. So haben etwa junge Menschen aus ganz Deutschland beim Wiederaufbau historischer Gebäude nach der Flutkatastrophe geholfen. Beim Fluthilfecamp von den Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) arbeiteten die Freiwilligen an 17 Baustellen, etwa an der Stadtmauer in Ahrweiler, mehreren Fachwerkhäusern und der Synagoge in Dernau. Alle Bauwerke wurden bei der Flut 2021 beschädigt.