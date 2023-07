In Trauer und Hoffnung vereint haben im Ahrtal zahlreiche Menschen am zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe der damaligen Opfer gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte sich vom Willen der Menschen zum Wiederaufbau beeindruckt. »Wie so viele Menschen im ganzen Land erschüttern auch mich die Folgen der Katastrophe nach wie vor sehr«, sagte Dreyer am Freitag beim Gedenken im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler. »Umso mehr bin ich beeindruckt von dem immensen Willen der Menschen, die eigene Heimat Schritt für Schritt wieder aufzubauen.« Das ganze Land trauere um die Toten, fühle mit den Angehörigen und stehe an der Seite der Betroffenen, sagte Dreyer.