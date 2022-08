Der Jurist Wynton Yates veröffentlichte Ende der vergangenen Woche einen Clip auf dem Videoportal Tiktok , in dem er kritisierte, dass das »Panther Burn Cottage auf der Belmont Plantation in Greenville, Mississippi« an Touristen vermietet wurde. »Wie kann es jemand für okay halten, einen Ort, an dem Menschen als Sklaven gehalten wurden, als Bed & Breakfast zu vermieten?«, fragte er.