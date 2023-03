Die Mädchen von der Spain-Park-Schule in Hoover, einer 90.000-Einwohner-Stadt in Alabama, spielen seit Jahren zusammen Basketball. Doch nach der Hälfte der Saison wird den Fünfklässlerinnen mitgeteilt, dass sie die Sporthalle nicht mehr nutzen dürfen. Das dürfen nur Teams, die an der Hoover-Recreation-Liga teilnehmen – eine Jungen-Freizeitliga. Das Mädchen-Team meldet sich an, spielt mit, hängt sich rein, wächst über sich hinaus und gewinnt am Ende die Liga!