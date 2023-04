Wieder sprechen Behörden von einer »Tragödie«: Bei einer Geburtstagsfeier in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Alabama starben vier Jugendliche durch Schüsse, 28 wurden zum Teil schwer verletzt.



Dadeville, Alabama

Die »Sweet 16«-Geburtstagsparty im US-Bundesstaat Alabama endete in einer Schießerei. Mindestens vier Teenager wurden getötet und mehr als 20 weitere Jugendliche verletzt.

Es ist der jüngste in einer Reihe von Schusswaffenvorfällen im Süden der USA.

Die Schüsse in der Kleinstadt Dadeville fielen am späten Samstagabend in einem Tanzstudio, als die Geburtstagsfeier im Gange war.

Die Behörden erklärten am Sonntag, dass keine Gefahr mehr für die Gemeinde bestehe, sagten aber nicht, ob der oder die Schützen gefasst wurden. Auch über das Motiv der Tat gab es bisher keine offiziellen Angaben.

Jeremy Burkett, Polizist

»Der Ermittlungsprozess ist im Gange. Wir werden sehr gründlich vorgehen. Wir werden nichts überstürzen.«

Anwohner, Lehrer und Schüler versammelten sich in der Nähe des Tatorts zu einer Mahnwache. Jeder hier kannte die getöteten Schüler.

Mardracus Russell, Lehrer

»Unser Star-Athlet, Phil Dowdell, war eines der Opfer. Er war einfach ein toller Schüler. Nicht nur ein toller Athlet, er gewann…Entschuldigen Sie mich bitte. Mir fehlen einfach die Worte. «

Der örtliche Pastor versuchte, den Jugendlichen Trost zu spenden:

Fred Hutchinson, Pastor

»Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr das nicht allein durchmachen müsst. Wir sind für euch da, egal zu welcher Tageszeit. Ihr habt gehört, was ich sagte, als ich in die Schule kam: ich liebe euch.«

US-Präsident Joe Biden reagierte mit einem Statement: »Waffen sind die Haupttodesursache für Kinder in Amerika«, und: »Was ist aus unserer Nation geworden, wenn Kinder nicht mehr ohne Angst zu einer Geburtstagsfeier gehen können?«

Biden forderte den Kongress auf, die Waffengesetze des Landes zu verschärfen. Die Schießerei in Alabama folgte auf Massenschießereien in Kentucky und Tennessee in den vergangenen Wochen.