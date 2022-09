Robert, der mit der Besteigung auch auf die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen die Klimakrise aufmerksam machen will, hat den TotalEnergies-Turm bereits mehrfach bestiegen.

Der »französische Spider-Man« begann 1975 mit dem Klettern, damals trainierte er noch an den Felsen in der Nähe seiner Heimatstadt Valence in Südfrankreich. Schnell wurde er zu einem Spitzenkletterer. Robert hat in seiner Laufbahn mehr als 150 hohe Bauwerke auf der ganzen Welt bestiegen, darunter den Burj Khalifa in Dubai – das höchste Gebäude der Welt –, den Eiffelturm in Paris und die Golden Gate Bridge in San Francisco.