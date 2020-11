Über 400 Menschen an Bord Ostsee-Fähre läuft zwischen Schweden und Finnland auf Grund

Bei starken Winden ist eine Ostsee-Fähre an den Åland-Inseln gestrandet. Für die Menschen an Bord besteht laut den Behörden keine Gefahr – sie sollen die Nacht an Bord verbringen.