Doch dann kam Nachricht von ein paar Bauarbeitern. Ein Himbeerbusch am unteren Ende einer Böschung hatte verdächtig geraschelt, sodass sie zuerst dachten, es sei ein Bär – doch dann war es der blinde Golden Retriever. Lulu lebte!

Aber nur noch gerade so: Sie hatte mit zehn Kilogramm fast ein Drittel ihres Gewichts verloren, sie war dehydriert, schmutzig, ihr Fell war verfilzt. »Ich dachte, sie springt an mir hoch und wedelt mit dem Schwanz und leckt mein Gesicht – aber sie konnte kaum ihren Kopf heben«, erzählt Ted Kubacki. »Sie war so richtig fertig.«