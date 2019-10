Unglück in Alaska Flugzeug kommt von Landebahn ab und stürzt beinahe ins Wasser

Ein Flugzeug mit 42 Menschen an Bord ist im US-Bundesstaat Alaska von der Landebahn abgekommen und beinahe ins Wasser gestürzt. Der Unfall geschah am Donnerstagabend in der Stadt Unalaska auf einer Insel an der Beringsee.

Zwei Menschen seien schwer verletzt, zehn ärztlich behandelt worden, berichtete der lokale Sender KTUU unter Berufung auf die Fluglinie PenAir.

PenAir hatte den Linienflug 3296 im Auftrag der Fluggesellschaft Alaska Airlines durchgeführt. Die Maschine kam aus Anchorage, der größten Stadt Alaskas. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Augenzeuge sagte KTUU, die Maschine habe einen ersten Landeanflug abgebrochen, beim zweiten Versuch sei sie dann verunglückt. Es sei windig gewesen, aber er habe den Wind nicht als problematisch eingeschätzt, sagte der Mann. Die zuständigen Behörden kündigten Ermittlungen zur Unfallursache an.