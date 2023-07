Es dauerte ein paar Stunden, bis die Polizei in Alaska die Details zu einem Bild zusammenfügen konnten:

Mitarbeiter der Forstbehörde meldeten, dass auf dem Parkplatz eines Erholungsgebiets am Mendenhall-Gletscher, etwa 20 Kilometer von Juneau entfernt, der Hauptstadt Alaskas, ein einsamer Wagen abgestellt war.

Auf dem See unterhalb des Gletschers wurde ein treibendes Kajak gesichtet.

Und dann wurde bei der Polizei von Alaska ein Kajakhelm abgegeben. Darauf montiert: eine kompakte Kamera.

Die Polizisten sahen nach, was im Speicher der Kamera war – und erschauderten. Denn das letzte Video auf dem Chip der GoPro zeigte die Kenterung eines Paddlers. Der es nicht schaffte, sein Boot wieder aufzurichten. Dem es nicht gelang, sich aus der Sitzluke im Rumpf zu befreien. Der auf diesem Gletscherfluss in Alaska ertrank. Kopfüber trieb der Paddler weiter. Was dann geschah, weiß die Polizei noch nicht – denn es wurde bisher kein Leichnam gefunden.