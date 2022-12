In Baden-Württemberg haben Ermittler einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, wie die Polizei in Reutlingen berichtete . Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch in Albstadt einen 23-Jährigen erschossen zu haben. Der Rettungsdienst hatte den Mann zunächst noch ins Krankenhaus gebracht, dort erlag er seinen schweren Verletzungen.