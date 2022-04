Bodycam-Aufnahmen vom Set-Unfall mit Alec Baldwin »Ich war derjenige, der die Waffe gehalten hat, ja«

Er wirkt niedergeschlagen, ist kooperativ und hat Kunstblut an der Kleidung: Die Polizei von New Mexico hat Aufnahmen vom Einsatz nach dem tödlichen Schuss am Filmset mit Alec Baldwin veröffentlicht.