Tatar vom Thunfisch mit Kaviar, Hummerkrabben-Ravioli, Filet Mignon: Das Silvestermenü in Alfons Schuhbecks »Südtiroler Stuben« in München liest sich edel. Es wird wohl die letzte Party für den Starkoch in seinem Gourmetrestaurant sein, das er 19 Jahre lang betrieben hat. Denn am 31.12.2022 läuft der Mietvertrag aus, wie mehrere Medien berichten.