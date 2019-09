Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Osten Algeriens sind acht Neugeborene ums Leben gekommen. Drei Babys seien an ihren Brandverletzungen gestorben, fünf erstickt, teilte der algerische Zivilschutz mit.

Elf Babys, 107 Frauen sowie 28 Beschäftigte hätten vor den Flammen in einem Krankenhaus in El Oued in Sicherheit gebracht werden können. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 3.50 Uhr Ortszeit in der Entbindungsstation ausgebrochen.

Die Brandursache ist noch unklar. Erst im vergangenen Jahr war dasselbe Krankenhaus bei einem Feuer stark beschädigt worden. Der Sender ENTV und der staatliche Rundfunk berichteten, dass die Regierung eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Demnach machte sich zudem der Gesundheitsminister auf den Weg nach El Oued.

Die Stadt liegt nahe der Grenze zu Tunesien, etwa 600 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Algier.