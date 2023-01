Alkoholpräventionsprogramm in Dortmund »Süchtig sind immer nur die Anderen«

Millionen Menschen in Deutschland trinken zu viel, 1,6 Millionen sind abhängig, die Schäden gehen in die Milliarden. In einer Klinik im Ruhrgebiet wird versucht, Menschen zu therapieren, die gefährdet, aber noch nicht abhängig sind.