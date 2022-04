Eine 23 Jahre alte Fußgängerin ist in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern) mutmaßlich von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Zeugen hätten die junge Frau am frühen Samstagmorgen mit schweren Verletzungen auf einem Gehweg gefunden, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt habe ihr nicht mehr helfen können.