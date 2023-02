Ein Feuer hat auf dem Gelände eines Autozulieferers in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis laut Polizei einen Schaden von geschätzt mehr als 200 Millionen Euro verursacht. Die Ursache für das Feuer in Allmendingen sei noch unklar, teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Hinweise auf Brandstiftung gibt es den Angaben zufolge bisher nicht. Die Kriminalpolizei Ulm ermittele nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Dabei werde sie von Sachverständigen unterstützt.