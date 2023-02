Mehr als 240 Feuerwehrleute kämpfen seit Montagabend gegen einen Brand an mehreren Gebäuden in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis. Das Firmengebäude eines Automobilzulieferers fing am Montagabend Feuer, wie die Polizei mitteilte . Vier Feuerwehrmänner seien bei den Löscharbeiten verletzt worden. Einer von ihnen wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte laut Angaben der Polizei in die Millionen gehen.