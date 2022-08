4 / 24

Mondäne Kostüme, dazu Pink und die Farben des Regenbogens: In Stockholm wird ausgelassen gefeiert. Mancher würde sagen: Jetzt erst recht. Mit Pride-Paraden im Sommer wird in vielen Städten des Christopher Street Days (CSD) gedacht: Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street gestürmt. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der LGBTQ-Bewegung.