Eine Tierhorterin hat mit gut 800 Ratten in einem Einfamilienhaus im Norden von Rheinland-Pfalz zusammengelebt. Bereits vergangene Woche hatte das Veterinäramt Behördenangaben zufolge 400 Tiere aus dem Haus in Wissen an der Sieg (Kreis Altenkirchen) befreit.