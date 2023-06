Am Montag war eine 13-Jährige aus Altentreptow im Krankenhaus gestorben – mutmaßlich nach der Einnahme der Ecstasy-Pille der besonders starken Variante »Blue Punisher«. Eine 14- und eine 15-Jährige liegen in Neubrandenburg auf der Intensivstation nach der Einnahme dieser Droge. Eine 15-Jährige aus Rathenow starb ebenfalls vermutlich an einer Ecstasy-Überdosis.