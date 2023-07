Die Eltern wirkten bei dem Interview gefasst, aber zugleich tief verzweifelt. »Man steht vor einem tiefen schwarzen Loch, funktioniert eigentlich bloß und denkt sich: Warum?«, sagte die Mutter. »Zerstört ist unser Leben eigentlich«, sagte der Vater. »Sie war ein fröhliches Mädchen.«

»Dann ging auch alles ganz ganz schnell«

Nach der Einlieferung ihrer Tochter fuhren die Eltern in die Klinik in Neubrandenburg. »Dann ging auch alles ganz ganz schnell. Das war Wahnsinn«, erzählt die Mutter. Finja habe auf nichts mehr reagiert. Der Vater betonte, den Ärzten habe die Zeit gefehlt. »Sie haben in aller Macht alles getan für unsere Tochter. Man konnte ihr nicht mehr helfen. Die Zeit hat einfach gefehlt. Das ging so schnell.«