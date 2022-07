Verleumdungsprozess Amber Heards Anwälte beantragen Aufhebung des Urteils

Laut einem Bericht des Internetportals TMZ sollen der Geschworene, der vom Gericht bestellt wurde, und die tatsächlich erschienene Person nicht ein und dieselbe sein. Dies sei an dem erheblichen Altersunterschied zu erkennen gewesen. Demnach sei der offiziell berufene Geschworene Jahrgang 1945, der Mann in der Jury jedoch wesentlich jünger gewesen. Johnny Depps Team habe zudem keine ausreichenden Beweise dafür vorgelegt, dass dem Schauspieler durch Heards Verhalten in der Vergangenheit Rollen entgangen seien.

Einer der Geschworenen im Prozess hatte sich unlängst zu Heards Verhalten vor Gericht geäußert. In einem Interview mit der US-Show »Good Morning America« sagte er, Heard habe in dem Prozess auf ihn unglaubwürdig gewirkt.