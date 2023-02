Warum der Flieger abstürzte, ist offiziell bisher unklar. Die Behörden vor Ort verweisen auf die Ermittlungen des National Transportation Safety Board und der Federal Aviation Administration, die noch am Samstag ein Ermittlerteam nach Nevada entsandten. Klar ist aber auch, dass für den Zeitraum des Absturzes ein Wintersturm angekündigt war und vor Reisen gewarnt wurde.

Für die Region galt zur Zeit des Absturzes eine Warnung vor potenziell gefährlichem Winterwetter mit Böen bis zu 105 km/h und Gefahr eines »Whiteout«, also extrem dichten Schneefalls. Obwohl nur knapp 40 Kilometer Luftlinie von der 260.000-Einwohner-Stadt Reno entfernt kam das Flugzeug in einer abgeschiedenen, nur sehr dünn besiedelten Gegend zu Boden: Stagecoach, Nevada, liegt am Highway 50 auf circa 1200 Meter Höhe in einem Tal zwischen Bergen, die sich noch einmal 1000 Meter höher türmen. Am Abend des Absturzes fielen die Boden-Temperaturen im Absturzgebiet auf Minus 18 Grad bei relativ kräftigem Schneefall, der fünf Zentimeter Neuschnee brachte. Extreme Werte für diesen Teil von Nevada, der als sehr trocken gilt und wo die Temperaturen nur selten unter -5 Grad Celsius fallen.