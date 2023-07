Feuer vor Ameland Brennender Frachter bedroht auch deutsches Wattenmeer

Auch nach mehr als 24 Stunden ist der Brand im niederländischen Wattenmeer noch nicht gelöscht. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen auf dem Frachter »Fremantle Highway«, etwa 27 Kilometer vor der Insel Ameland. Die Rettungsschiffe versuchen das brennende Schiff mit Wasser zu kühlen. Ein direktes Löschen des Brandes ist nach Angaben der Küstenwache aber gefährlich. Das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen.

Edwin Granneman, niederländische Küstenwache:

»Im Moment setzen wir einen kleineren Schlepper ein. Er befindet sich nicht in einer idealen Position zum Abschleppen, aber er kann den Frachter in seiner jetzigen Position halten.«

Die »Fremantle Highway« war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur – beladen mit knapp 3000 Autos –, als in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausbrach. Die Ursache ist unklar. Eine mögliche Brandursache könnte eines der 25 Elektroautos an Bord sein.

Die Besatzung versuchte noch vergeblich das Feuer zu löschen, musste dann aber das Schiff verlassen.

Edwin Granneman, niederländische Küstenwache:

»Als die Evakuierung begann, sprangen Menschen vom Schiff. Sie wurden sofort mit Rettungsbooten aus dem Wasser geholt und es wurden auch Menschen mit dem Hubschrauber der Küstenwache von Bord gebracht.«

Bei der Evakuierung starb ein Crew-Mitglied, 22 Menschen wurden leicht verletzt.

Spezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann. Denn es droht eine Umweltkatastrophe: Wenn Öl und die tausenden Autos an Bord ins Wasser geraten, könnte das die Küsten sowie das unter Schutz stehende Wattenmeer verseuchen. Das wäre auch eine Bedrohung für die deutschen Wattenmeerinseln.

Die niederländische Küstenwache fürchtet, dass das Feuer an Bord der »Fremantle Highway« noch Tage oder sogar Wochen dauern könnte. Die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat am Donnerstagmorgen deutsche Unterstützung bei der Bergung in Aussicht gestellt. Auch zur Brandlöschung ist ein deutscher Notfallschlepper im Einsatz.