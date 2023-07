»Wir beobachten sehr engmaschig Wetter und Drift«, sagte der Pressesprecher des deutschen Havariekommandos dem SPIEGEL. Für den Fall, dass Schadstoffe ins Wasser gelangen sollten, könnten sie »schnell reagieren, wenn es nötig wäre«. Einsätze zum Umgang mit Gewässerverunreinigung würden regelmäßig geübt, so Benedikt Spangardt.

Mögliche Szenarien, wie die niederländische Küstenwache weiter vorgehen könnte, könne er nicht antizipieren, sagte Spangardt. Die Situation sei zu komplex, um sie von außen zu beurteilen.

Das Havariekommando hatte den Niederlanden bereits in der Nacht Unterstützung angeboten. Ein deutscher Notschlepper sei anschließend bei den Löscharbeiten im Einsatz gewesen, aber mittlerweile abgelöst und befindet sich laut Havariekommando in Bereitschaft. Auch Umweltministerin Lemke hatte den Nachbarn zugesichert, »Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann«.