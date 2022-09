Die Passagiere scheinen sich davon nicht verunsichern zu lassen. Collins selbst findet die Geräusche »belustigend«, wie er in dem Video festhält. Er habe auch selbst versucht, ihren Ursprung zu ergründen, sagte er der »Washington Post« . Er habe erwartet, dass es in einem so begrenztem Raum wie einem Flugzeug nicht schwer sein könne, die Ursache herauszufinden. Aber: »Ich sah natürlich nichts«, sagte Collins.