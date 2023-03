Kanadische Provinz Québec Wagen rast in Fußgänger – zwei Tote, neun Verletzte

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau twitterte, sein Herz sei bei den Menschen in Amqui. Er dankte zudem den Rettungskräften und schrieb : »Während wir mehr über die tragischen Ereignisse erfahren, die sich ereignet haben, bin ich in Gedanken bei allen Betroffenen.«

Der Premier der Provinz Québec, François Legault, schrieb auf Twitter : »Es ist erschütternd, was in Amqui passiert ist. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.« Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, erklärte, er sei »schockiert und traurig« über die Ereignisse.

Erst im vergangenen Monat hatte ein Busfahrer sein Fahrzeug in eine Kindertagesstätte in einem Vorort von Montreal gesteuert. Dabei wurden in der ebenfalls in Québec gelegenen Stadt Laval zwei Kinder getötet und mehrere weitere verletzt.