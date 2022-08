Nachdem es 134 Jahre in dem Prinsengracht genannten Kanal in Amsterdam lag, soll das älteste Hausboot der niederländischen Hauptstadt, genannt »The Dogger«, nun an Land gebracht werden.

Das 1865 erbaute und zur Sehenswürdigkeit gewordene Schiff war ursprünglich dazu da, sauberes Trinkwasser zu den Brauereien Amsterdams zu transportieren. Im Jahr 1996 wurde es vor dem Verschrotten gerettet, nachdem ein Radiobericht zu einer öffentlichen Unterstützungskampagne geführt hatte.