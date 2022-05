In gewisser Weise ist die Geschichte von Gerd Prange eine typische: In der Schule hat er Schwierigkeiten mit dem Stoff, was aber niemanden interessiert. Weder seine Lehrer noch seine Eltern, die selbst nicht gut lesen und schreiben können. In der achten Klasse geht er ohne Abschluss von der Schule ab, ohne lesen und schreiben zu können. Müsste man zusammenfassen, warum Gerd in der Schule nicht gelernt hat zu lesen, würden dafür drei Worte genügen: durchs Netz gefallen.