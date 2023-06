Eine mögliche Gefahr durch die Gruppe besteht nach Einschätzung des Verfassungsschutzes in den Anknüpfungspunkten und dem daraus entstehenden Rekrutierungspotenzial »nicht nur ins rechtsextremistische Spektrum«, erklärte der Sprecher. Als Beispiele nannte er die Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter. Zudem sprächen die Anastasia-Bücher esoterisch-ökologisch geprägte Milieus an, weshalb der Landesverfassungsschutz die Gefahr sieht, dass die Ideologie dazu geeignet sei, »auch Personen zu radikalisieren, die zuvor nicht in extremistischen Zusammenschlüssen aktiv gewesen sind«.