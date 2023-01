Eine Wohnung im Schweizer Nobelort Davos soll einer der Gründe sein, die zur Festnahme der Maskenmillionärin Andrea Tandler geführt haben. Bei Steuerermittlungen gegen die Geschäftsfrau, die seit Dienstag in Untersuchungshaft sitzt, waren Fahnder auf ein Apartment in der Davoser Hertistraße gestoßen, das Schweizer Behörden der Familie Tandler zuordneten und das der Beschuldigten womöglich als Fluchtpunkt hätte dienen können. Auf die Spur der Wohnung waren die deutschen Ermittler durch eine Überweisung gekommen: Im Juli 2020 waren rund 15.000 Euro auf ein Konto bei der Graubündner Kantonalbank geflossen. Als Verwendungszweck waren der Begriff »Wohnung Tandler« und eine in der Schweiz gebräuchliche Abkürzung für Wohneigentum vermerkt.