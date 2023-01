Damit wandert die Beschwerde nun mit den Ermittlungsakten zum zuständigen Landgericht München I weiter, wie ein Sprecher des Gerichts bestätigte. Das Landgericht wird voraussichtlich in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Fortdauer der Haft fällen. Tandler, Tochter des früheren CSU-Ministers Gerold Tandler, hatte in der Frühphase der Coronapandemie mit ihrem Partner beim Verkauf von Masken an das Bundesgesundheitsministerium und die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen 48,3 Millionen Euro Provision kassiert. Sie soll dann aber bei der Versteuerung getrickst haben. Die Staatsanwaltschaft geht offenbar davon aus, dass das Duo 10 bis 15 Millionen Euro an Gewerbesteuer und Schenkungssteuer hinterzogen haben könnte, was ihre Anwälte stets entschieden zurückgewiesen haben – es gilt die Unschuldsvermutung. Käme es zu einem Prozess und zu einer Verurteilung, wäre bei einer Steuerhinterziehung in dieser Höhe eine Gefängnisstrafe zu erwarten.