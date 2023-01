Zwei Interviews zwischen der britischen YouTuberin Amelia Dimoldenberg und dem Hollywoodschauspieler Andrew Garfield sind im Netz viral gegangen. Der Grund: die Chemie der beiden.

Im November trafen sie aufeinander, als die 28-Jährige den Schauspieler bei den »GQ Men of the Year Awards« interviewte. Bekannt ist sie vor allem für ihr Format »Chicken Shop Date«, bei dem sie in Fastfood-Restaurants auf Prominente trifft.