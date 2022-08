Auch die von ihm gegründete »Hustler's University« – auf junge Männer ausgerichtete Online-Kurse, die Tate zum Durchbruch in den sozialen Medien verhalf – wurde eingestellt. Die Plattform, die jungen Männern verspricht, Tausende von Pfund zu verdienen, hatte ihr Affiliate-Marketing-Programm mit der Begründung gestoppt, es habe »keine Zukunft«, heißt in den britischen Medien. Das Programm ermöglichte es Tates Anhängern, Provisionen für die Anwerbung neuer Mitglieder zu erhalten, und ermutigte sie, Videos von ihm zu posten, um so viele Empfehlungen wie möglich zu erhalten. Dies führte dazu, dass Tausende von Videos des ehemaligen Kickboxers und Reality-Stars in den sozialen Medien geteilt wurden und Tate zum viralen Ruhm verhalfen.