Am Dienstag verloren alle vier ein Berufungsverfahren, nachdem ein Gericht die Entscheidung eines Richters vom 30. Dezember bestätigt hatte, ihre Haft von 24 Stunden auf 30 Tage zu verlängern. Einen Tag später verlor Tate eine weitere Berufung, in der er die von der Staatsanwaltschaft in dem Fall bisher beschlagnahmten Vermögenswerte anzweifelte.