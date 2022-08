Klein hatte das Bild am Sonntag auf Twitter veröffentlicht und behauptet, es handle sich um eine Aufnahme von dem der Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri. Während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild bewunderten, deutete er kurz darauf den wahren Hintergrund der Aufnahme an - dass es sich in Wirklichkeit um eine Scheibe der scharfen spanischen Wurst handle. Einen Tag später machte er klar, dass es sich um einen Scherz handelte, dann griff unter anderem die französische »Huffington Post« die Causa auf.