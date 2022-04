Einem Fischer in Mississippi ist ein spektakulärer Fang geglückt. Eugene Cronley aus dem Ort Brandon hat am 7. April einen 59,4 Kilogramm schweren blauen Wels an Land gebracht.

»Ich habe mein ganzes Leben lang Welsfang betrieben und hätte nie von so etwas geträumt«, sagte er der US-Zeitung »Clarion Ledger«. Als Köder habe er Hering genutzt.