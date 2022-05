Bis Ende 2019 und mehr als 14 Jahre lang war Sodano zudem als Dekan der Vorsitzende des Kardinalskollegiums. Damit hatte er das zweithöchste Amt in der katholischen Kirche inne. Sodano, geboren am 23. November 1927 in Isola d’Asti in der Region Piemont, war vor seiner Karriere in Rom lange päpstlicher Gesandter in Südamerika.