In so einer brenzligen Lage ist einem BBC-Bericht zufolge derzeit ein Wissenschaftler, der sich in der Antarktis aufhält, und zwar in der Casey-Station, einer australischen Forschungsstation. Sie befindet sich im östlichen Teil der Antarktis, 3443 Kilometer von Hobart, der Hauptstadt der australischen Insel Tasmanien, entfernt. Von dort aus ist in der vergangenen Woche ein Eisbrecher losgefahren – der Zweck: eine Rettungsmission, berichtet BBC unter Berufung auf das Australian Antarctic Program (AAP).