An einem der entlegensten Orte der Welt – in der Forschungsstation Casey in der Antarktis – war ein Expeditionsmitglied so schwer erkrankt, dass die Person mit einem Eisbrecher von der Station geholt werden musste. Nun, eine Woche nach Aufbruch von der Forschungsstation, ist das Expeditionsmitglied in einem Krankenhaus in Hobart auf der australischen Insel Tasmanien eingetroffen.