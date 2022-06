US-Immunologe Anthony Fauci positiv auf Corona getestet

Anthony S. Fauci hat einen positiven Corona-Schnelltest – das teilten die U.S. National Insitiutes of Health mit. Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und leitender medizinischer Berater von US-Präsident Joe Biden, hat demnach leichte Symptome. Er ist geimpft und zweifach geboostert.