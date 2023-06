Am frühen Sonntagmorgen brach in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ein Feuer aus. Eine Leiche wurde gefunden, mehrere Menschen wurden verletzt. Jetzt laufen die Ermittlungen.

»Es wird nun untersucht: Wo ist die genaue Brandausbruchstelle, was hat zu dem Brand geführt«, sagte ein Polizeisprecher. »Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, aber es wird in alle Richtungen ermittelt.« Die Einschätzung könne sich also noch ändern.