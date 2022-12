Amateuraufnahmen aus dem DomAquarée in Berlin: Gewaltige Wassermengen haben sich hier schlagartig aus einem 16 Meter hohen Acylglasbecken entleert, nachdem der Tank offenbar geplatzt war.

Adrian Wentzel, Feuerwehr Berlin:

»Das sind circa eine Millionen Liter Wasser, die in diesem Aquarium waren, ausgetreten, haben sich in dem Gebäude sowie auf der Karl-Liebknecht-Straße verteilt. Aufgrund des hohen Wasserdrucks die diese eine Millionen Liter Wasser, hat das also beim Platzen diverse Teile mit sich gezogen, teilweise bis auf die Karl-Liebknecht-Straße gespült.«

Das Aquarium steht im Foyer eines Gebäudekomplexes, der auch ein Hotel beherbergt. Bei der Feuerwehr ging am frühen Morgen der Alarm eines automatischen Feuermelders ein. Teile der Hotelfassade seien auf die Straße geflogen. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Personen im Einsatz.

Die Ursache für das Geschehen war zunächst unklar. Das Aquarium wurde 2003 erbaut und 2020 umfassend modernisiert. Dass ein derartiger Vorfall bei dem Becken aus bis zu 20 Zentimeter dickem Acrylglas bis zum heutigen Tag undenkbar war, zeigt dieses Archivmaterial aus dem Jahr der Erbauung:

Michael Jessing, Architekt:

»Es ist so, dass man mit Handfeuerwaffen oder ähnlichem maximal ein kleines Loch zufügen könnte, wo dann ggf. ein wenig Wasser rauskommt, aber nicht den ganzen Zylinder zum Platzen zu bringen. Also solche Art Hollywood-Szenarien oder Worst-Case-Szenarien könnten hier nicht stattfinden.«

Das Aquadom war nach Angaben der Betreiber das »größte, zylindrische freistehende Aquarium der Welt«. Gefüllt war das Becken mit einer Million Liter Salzwasser – Gesamtgewicht etwa 1000 Tonnen.

Adrian Wentzel, Feuerwehr Berlin:

»Zwei Personen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Ansonsten haben wir keine verletzten Personen zu beklagen.«

Im Aquadom lebten etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten in einem echten Korallenriff. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere der Touristenattraktion hindurch fahren. Die Hotelgäste hatten in vielen Zimmern freien Blick auf das Aquarium.