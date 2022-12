Noch immer herrscht Fassungslosigkeit darüber, dass der Aquadom in Berlin geplatzt ist. Am Tag nach dem Kollaps des Riesenaquariums ging es vor allem um Aufräumarbeiten und die weitere Ursachensuche. Sorge gab es auch, ob das Unglück Folgeschäden nach sich zieht, etwa an dem Gebäude, in dem es stand.