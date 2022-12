Aquadom in Berlin Einige Dutzend Fische lebend gefunden und gerettet

Nachdem in Berlin das Riesenaquarium Aquadom geplatzt ist, hat die Feuerwehr der Hauptstadt noch einige Dutzend Fische in einem Bereich des zerborstenen Gefäßes lebend aufgefunden. Spezialkräfte hätten diese geborgen, sagte Feuerwehrsprecher James Klein der Nachrichtenagentur dpa. »Ich denke, an der Zahl waren das etwa drei Bottiche«, sagte Klein. Die Feuerwehr bestätigte das auch auf Twitter. Es kursierten jedoch widersprüchliche Angaben, in welchem Teil des Beckens die Fische genau gefunden waren.