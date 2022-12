Früh am Morgen war der Aquadom geplatzt, ein riesiger Glaszylinder mit Fahrstuhl in der Mitte. Eine Million Liter Wasser strömte ins Erdgeschoss und bis auf die Straße. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, vermutlich getroffen von Trümmerteilen. Fast alle der 1500 Fische aus dem Aquarium sind tot, erst am Nachmittag findet die Feuerwehr noch einige lebende Tiere und bringt sie in Sicherheit.