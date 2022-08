»Grüß Gott«, sagt der Rapper Shindy, als er am Morgen den Saal 500 des Landgerichts Berlin betritt. Der 33-Jährige ist nahe Stuttgart aufgewachsen, mittlerweile lebt er in München. Die Zeit in Baden-Württemberg und Bayern hat offenbar Spuren hinterlassen. Doch viel mehr als diesen gängigen Gruß in Süddeutschland wird er an diesem Montag im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder nicht sagen.