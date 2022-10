Kein umfassendes Recht zu schweigen

DJ Gan-G will, so wirkt es, mit alledem nichts zu tun haben. Im März dieses Jahres war er schon einmal als Zeuge geladen. Damals hatte er sich auf ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht berufen. Gegen DJ Gan-G wird in einem Steuerstrafverfahren ermittelt. Das Kammergericht Berlin hat mittlerweile entschieden, dass der Zeuge kein umfassendes Recht zu schweigen hat. Er muss die Fragen des Gerichts beantworten. So ist er an diesem Tag erneut in Saal 500. Zur Aufklärung trägt er dennoch wenig bei.