In Großbritannien sind die lebenserhaltenden Maßnahmen für den zwölfjährigen Archie Battersbee eingestellt worden. Am Samstag um 12.15 Uhr (Ortszeit) seien die lebenserhaltenden Geräte abgestellt worden, sagte seine Mutter Hollie Dance laut der Nachrichtenagentur PA vor dem Londoner Krankenhaus, in dem Archie in den vergangenen Monaten lag. Die Eltern hatten sich über Wochen gegen das Abstellen der Maschinen gewehrt.